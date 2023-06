"Keine gute Geschichte" von Lisa Roy

Unerfreudige Rückkehr in die Heimat

Die Rückkehr in die alte Heimat löst bei Arielle keinerlei Glücksgefühle aus. Im Gegenteil, die attraktive Frau Anfang Dreißig, die sich mit viel Ehrgeiz zur gutbezahlten Social Media-Managerin hochgearbeitet hat und von Düsseldorf aus große Werbekampagnen lanciert, blickt illusionslos auf die Welt, die sie aus Kindheitstagen kennt und der sie unbedingt entkommen wollte. Nach zwölf Jahren kehrt sie eher unfreiwillig zurück und versucht, das in ihren Augen schäbige Leben im prekären Essener Stadtteil Katernberg mit kühler Arroganz auf Distanz zu halten.

"Ich kam an einem kaputten Kühlschrank vorbei, daneben standen zwei aussortierte Stühle ohne Sitzfläche. Andere Leute hatten sich mit normalem Hausmüll beteiligt, und nun entstand an der Schalker Straße eine Pop-up-Müllhalde. Am Verein für deutsch-türkische Freundschaft, in den sich wahrscheinlich noch nie eine Frau oder ein Deutscher verirrt hat, bog ich ein. Ein Tritt in die Magengrube, als ich den Block sah. So gut wie nichts hat sich verändert. Das Senfgelb ist jetzt dreckige Eierschale, ansonsten alles wie früher. Diese Siedlung ist beständig in ihrer Beschissenheit."

Erfahrrungssatte Beschreibung eines problematischen Soziotops

Die Schriftstellerin Lisa Roy ist selbst in Katernberg aufgewachsen. Die große Stärke ihres Debütromans liegt in einer völlig unsentimentalen und offenbar erfahrungssatten Beschreibung eines problematischen Soziotops. Roy zeigt zudem überzeugend, dass sich frühe Prägungen nicht einfach abschütteln lassen. Arielle wird bei ihrer Ankunft von einer ehemaligen Mitschülerin unmissverständlich vor Augen geführt, dass sie ein Kind des Viertels ist und bleibt.

"Nur weil du mal nach Düsseldorf gezogen bist und ’n paar Jahre einen auf feine Dame gemacht hast, heißt das nicht, dass du nicht genauso hierhin gehörst wie ich. .... Man kann das Mädchen aus der Gosse holen, aber nicht die Gosse aus dem Mädchen."

Zurück zum frühen existenziellen und nachwirkenden Trauma Arielles

Doch auch die Schwächen dieses Debüts sind unübersehbar. Arielles Rückkehr erscheint unzureichend motiviert. Es wirkt wenig glaubwürdig, dass sie zu ihrer ungeliebten Großmutter eilt, weil diese nach einem Unfall Hilfe braucht. Die eigenwillige, schwierige alte Frau ist die rätselhafteste Figur des Romans. Sie hat ihre Enkelin großgezogen, aber dem Kind wenig Zuneigung entgegengebracht. Beide sind sich einander fremd. Arielle quartiert sich trotzdem für längere Zeit in ihrem früheren Kinderzimmer ein. Damit nicht genug hat sich Lisa Roy eine Entführung ausgedacht: zwei Mädchen aus dem Viertel sind verschwunden. Auf so holprigen und umständlichen Umwegen führt Roy dorthin, wo sie eigentlich hinwill: Zum frühen existenziellen und nachwirkenden Trauma Arielles. Ihre Mutter ist vor 24 Jahren spurlos verschwunden, ihren Vater kennt sie nicht.

"Ich hätte viel früher anfangen müssen, mit meinem Leben davor, über das ich nicht redete. Mit dir hätte ich anfangen müssen, damit, wie dein Verschwinden mich ausgehöhlt hat und ständig weiter aushöhlte. Bis, ohne Grund, ohne dass 'etwas passiert' wäre, einfach nach all dem Aushöhlen zu wenig von mir übrig geblieben war, um noch zu funktionieren. Das war passiert."

Spurensuche nach dem Verbleib der Mutter

Ganz stimmig ist die Diagnose nicht. Denn kennzeichnend für Arielle ist ja gerade, dass sie lange Zeit perfekt funktioniert. Nach außen transportiert sie das Bild einer unabhängigen, erfolgreichen Frau, aber im Kern ist sie ein zutiefst verunsicherter Mensch. Erst als sie die Fassade nicht länger aufrechterhalten kann und will, kommt sie Antworten auf die drängenden Fragen ihres Lebens näher. Die Zeit in Katernberg wird zu einer Auseinandersetzung mit Verletzungen und Sehnsüchten und zu einer Spurensuche nach dem Verbleib der Mutter.

Romane, die vom sozialen Aufstieg und den damit verbundenen Schwierigkeiten erzählen, sind seit einiger Zeit angesagt und erfolgreich. Lisa Roys Buch liegt mithin im Trend. Das Ruhrgebiet aber wurde selten so scharf als sozialer Brennpunkt kenntlich. "Keine gute Geschichte" ist vor allem deshalb - trotz der kompositorischen Schwächen – ein lesenswerter, ja ein guter Roman.