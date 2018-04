Türkei will Dündar auf Interpol-Liste setzen

Er arbeitet ja weiterhin für die Reihe "Türkei unzensiert", die hier im WDR bei Cosmo läuft. Er ist bei dem journalistischen Portal Correctiv tätig und hat dort eine eigene Plattform. Zudem war Dündar beim Bundespräsidenten Gauck sowie bei Steinmeier eingeladen – insofern wird er kaum ausgeliefert werden.

WDR 3: Was wird Can Dündar denn vorgeworfen?

Tolun: Ihm wird Spionage vorgeworfen. Er war ja Chefredakteur der "Cumhuriyet", und dort gab es 2015 Berichte darüber, dass Ankara islamistisch-syrischen Rebellen Waffen geliefert habe. 2016 gab es dazu den Prozess. Bei diesem Prozess wurde Can Dündar zu knapp sechs Jahren Haft verurteilt. Allerdings gab es keine Verurteilung wegen Spionage, sondern wegen Geheimnisverrat. Jetzt soll Dündar allerdings neu angeklagt werden - bewirkt durch ein Revisionsurteil. Bei einer Verurteilung würde das möglicherweise lebenslange Haft mit erschwerten Bedingungen bedeuten.

WDR 3: Was sagt Can Dündar zu der vermeintlichen Suche per Interpol?

Tolun: Er hat sich auf der Livestreaming-Plattform Periscope zu dem Thema interviewen lassen: Dündar findet das Urteil lächerlich und das Gesuch noch lächerlicher – vor allem weil er scheinbar in Belgien gesucht wird. Denn alle Welt wisse, dass er in Deutschland lebe. Außerdem führt Dündar juristische Gründe an: Der Oberste Gerichtshof hatte das damalige erste Urteil einkassiert, weil der Prozess und das Urteil zu spät erfolgt waren. Deshalb sagt Dündar, die Türkei blamiere sich erneut – dieses Mal auch international.

WDR 3: Wie wahrscheinlich ist es, dass die türkische Justiz Interpol um eine "Red Notice" bittet? Und was wären die Auswirkungen auf das deutsch-türkische Verhältnis?

Tolun: Das ist schwer einzuschätzen. Die Nachricht wurde ja von der türkisch-staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlicht. Diese Agentur hat wenig mit den Nachrichtenagenturen gemein, die wir sonst kennen. Das Ganze baut aber natürlich relativ großen politischen Druck auf Can Dündar und die Bundesregierung auf. Und natürlich ist es auch problematisch, was die anderen europäischen Staaten anbelangt: Es gibt ja Länder, die möglicherweise den Standpunkt von Deutschland nicht teilen und bessere Beziehungen zur Türkei haben.

Eigentlich braucht die türkische Regierung Deutschland aber gerade sehr – wirtschaftlich, aber auch politisch in Sachen Beziehung zur EU. Abgesehen davon spricht viel dafür, dass die Parlamentswahlen und die Präsidentschaftswahlen, die für 2019 vorgesehen sind, vorgezogen werden und schon in diesem Sommer stattfinden könnten. Für diese Wahlen braucht Erdogan unbedingt Auftritte in Deutschland, denn die Wählerstimmen hier sind wahnsinnig wichtig für ihn. Das heißt: Man will es sich möglicherweise nicht erneut mit Deutschland verbauen. Vielleicht ist es aber auch genau umgekehrt: Man baut jetzt Druck auf, um später wieder einen Deal zu vereinbaren.

Das Gespräch führte Katrin Weller in WDR 3 Kultur am Mittag.

Das Audio komplett zum Nachhören: