Frommes Liedgut vom Ensemble Le Miroir de Musique

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

Die "Brüder und Schwestern vom Gemeinsamen Leben" waren im Laufe des 14. Jahrhunderts in der Stadtkultur der burgundischen Niederlande entstanden. Sie hatten sich als Laienvereinigungen der "Devotio moderna" verschrieben, einer neuen Frömmigkeitsbewegung nach dem biblischen Vorbild der Apostel. In ihre Gottesdienste integrierten sie gerne auch volkssprachliche Musik und dabei ergänzten sie die Fülle des liturgischen Repertoires um weltliche Elemente. Davon zeugen bedeutende Handschriften des 15. Jahrhunderts vornehmlich aus dem niederländischen Raum, die das innovative Basler Mittelalter-Ensemble Le Miroir de Musique jetzt für seinen Auftritt bei unseren Tagen Alter Musik in Herne heranzieht. Ein reicher Repertoireschatz mit berührenden Vertonungen zwischen Einstimmigkeit und archaischer Polyphonie.

Anonymus

"Wol up ghesellen yst an der tyet“

aus dem Ludolf-Wilkin-Orgelbuch

"Truren moet ic nacht en dach”

“Digne colat ecclesia”

“Och voer die doot en is gheen boet”

aus dem Brüsseler Liederbuch

"O dulcissime Ihesu, quam amabilis"

"Fonteyne, moeder, maghet reyne“

Jubilus Bernardi

"Kyrie magne Deus"

"Rubens rosa"

"Dic nobis, per quam regulam"

"Ic dronc soe gaerne den zuetten most"

"Die mey spruyt uut den dorren hout"

"Ic wil my selven troesten“

aus dem Utrechter Liederbuch

"Gaude virgo mater Christi"

"Salve Salve mater"

aus dem IJsseltaler Liederbuch

"Fuerunt sine querela"

aus dem Medinger Handbuch

Le Miroir de Musique

Sabine Lutzenberger und Tessa Roos, Mezzosopran

Tore Tom Denys, Tenor

Matthieu Le Levreur, Bariton

Rui Stähelin, Bass und Laute

Elizabeth Rumsey, Fidel

Marc Lewon, Laute und Quinterne

Leitung, Fidel und Bariton: Baptiste Romain

Aufnahme vom 12. November 2021 aus der Kreuzkirche, Herne

Redaktion: Richard Lorber