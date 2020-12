Im Video: Musik der Zeit [5] - Monochrom

Die Sendung wird in in Stereo, 5.1 Surround Sound ausgestrahlt und ist hier im Videostream zu sehen.

Ein außergewöhnliches Raumerlebnis versprechen die acht Trompeten, die Marco Blaauw in "The Monochrome Project" versammelt. Martón Illés inszeniert sie in der Kirchenarchitektur. Sein Spiel mit Ferne und Nähe, Energien, Strukturen und Bewegungen lädt zum Tauchgang in die Einfarbigkeit. Mit Reduktion arbeiten auch die beiden Solostücke für Akkordeon im ersten Teil des Konzertes. Beide sind maßgeschneidert für Teodoro Anzellotti. Vykintas Baltakas konzentriert sich ganz auf die klanglich-gestische Essenz des Balginstrumentes. Johannes Boris Borowski nennt sein Solo schlicht "Lied", assoziiert damit "eine ruhige Schneelandschaft. Alles erscheint liedhaft, einfach. Unter der Schneedecke: Strophe für Strophe: Sehnsucht."

Vykintas Baltakas

"Cladi" (2020) für Akkordeon solo

Uraufführung



Johannes Boris Borowski

"Lied" (2020) für Akkordeon solo



Martón Illés

"Réz-tér" (2020) für acht Trompeten

Uraufführung



Teodoro Anzellotti, Akkordeon

Monochrome Project

Leitung: Marco Blaauw

Aufnahme vom 10. Dezember 2020 aus der Kunststation St. Peter, Köln

Moderation: Martina Seeber

Redaktion: Harry Vogt