Olympisches Musizieren mit dem Ensemble Zefiro

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

In unserer modernen Ausgabe der Olympischen Spiele findet die Musik ihren Platz ausschließlich im Rahmenprogramm. Und auch vor über 2000 Jahren begleitete sie den Einzug der Athleten in die Arena. Doch neben dem Wettstreit im Springen, Laufen oder Werfen wurde auch gegeneinander rezitiert und Trompete gespielt. Diesen Geist greift das Ensemble Zefiro in seinem Konzert beim zamus: early music festival auf. In Ouvertüren von Johann Sebastian Bach und Johann Friedrich Fasch und in Georg Philipp Telemanns Konzert für drei Oboen und drei Violinen lässt Dirigent Alfredo Bernardini die verschiedenen Instrumente gegeneinander antreten in einem Wettstreit in Virtuosität und Expressivität.

Johann Friedrich Fasch

Ouvertüre g-Moll FaWV K:g2

Georg Philipp Telemann

Konzert in B Dur TWV 44/43

für 3 Oboen und 3 Violinen und Continuo

Johann Sebastian Bach

Ouvertüre Nr. 4 D-Dur BWV 1069

Ensemble Zefiro

Leitung: Alfredo Bernardini

Aufnahme vom 14. Mai 2023 aus den BALLONI-Hallen, Köln

Moderation: Johannes Zink

Redaktion: Richard Lorber