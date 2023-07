Stargeiger Renaud Capuçon spielt das erste Bartók-Konzert

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

Sehr berührend, wie ein Liebesbrief: so empfindet Renaud Capuçon den ersten Satz aus Bartóks erstem Violinkonzert. Für den Komponisten selbst: " Musik, die direkt aus dem Herzen kommt ", denn er hat in diesem Konzert seine Liebe zu der jungen, ungarischen Geigerin Stefi Geyer verewigt. Sie hat Bartóks Liebe allerdings nicht erwidert und so komponierte er lediglich zwei Sätze, die Stefi Geyer nie gespielt hat. Erst rund ein halbes Jahrhundert nach der Entstehung wird der Schweizer Dirigent Paul Sacher 1958 auf das Werk aufmerksam und führt es auf. Diesem frühen Bartók-Konzert stellt das WDR Sinfonieorchester Gustav Mahlers erste Sinfonie gegenüber: " Es ist Erfahrenes und Erlittenes, was ich darin niedergelegt habe. Wahrheit und Dichtung in Tönen " so Gustav Mahler.

Antonín Dvořák

Romanze f-Moll op. 11

Béla Bartók

Violinkonzert Nr. 1 Sz. 36

Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 1 D-Dur ("Titan")

Renaud Capuçon, Violine

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Cristian Măcelaru

Aufnahme vom 16. Juni 2023 aus der Kölner Philharmonie

Moderation: Susanne Herzog

Redaktion: Michael Breugst