Französische Kammermusik brillanter Couleur

Frankreich war immer die Heimat besonders farbenreicher Kammermusik – an der Seine hatte man viel Gespür für die Feinheiten der instrumentalen Klangpaletten. So etwa César Franck, der seinem deutschen Zeitgenossen Johannes Brahms eine eigene Lesart der kammermusikalischen Gattungen entgegenstellte. Er formuliert sie in seinem Klavierquintett, einem seiner bedeutendsten Werke. Dem gegenüber stehen Germaine Tailleferre und Jean Françaix, die an den unbeschwerten, lichten Ton der Klassik anknüpfen statt – wie viele andere Komponist:innen der Moderne – an komplizierten atonalen Systemen zu feilen. Eine Neubelebung der Kunst des Divertissement, der geistvollen Unterhaltung.

François Devienne

Quartett g-Moll

für Fagott, Violine, Viola und Violoncello op. 73,3

Mitwirkende:



Brigitte Krömmelbein ,Violine

Nina Arnold, Viola

Gudula Finkentey-Chamot, Violoncello

Mathis Kaspar Stier, Fagott

Germaine Tailleferre

Calme et Sans Lenteur

für Klavier, Violine und Violoncello

Mitwirkende:



Pierre-Alain Chamot, Violine

Gudula Finkentey-Chamot, Violoncello

Dominic Chamot, Klavier

Jean Françaix

Divertissement

für Fagott und Streichquintett

Mitwirkende:



Mathis Kaspar Stier, Fagott

Brigitte Krömmelbein, Violine

Pierre-Alain Chamot, Violine

Nina Arnold, Viola

Gudula Finkentey-Chamot, Violoncello

Raimund Adamsky, Kontrabass

César Franck

Klavierquintett f-Moll

Mitwirkende:



Brigitte Krömmelbein, Violine

Pierre-Alain Chamot, Violine

Nina Arnold, Viola

Gudula Finkentey-Chamot, Violoncello

Dominic Chamot, Klavier

Aufnahme vom 4. Juni 2023 aus dem WDR Funkhaus, Köln

Moderation: Kirsten Betke

Redaktion: Andrea Zschunke