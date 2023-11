Soul und Funk live von den Leverkusener Jazztagen

Lee Fields ist einer der letzten großen Soul- und Funksänger der alter Schule. Mehr als 50 Jahre lang dauert seine Karriere schon. Gerade in den vergangenen Jahren geht es für ihn richtig bergauf. Nicht zuletzt dadurch angefeuert, weil Samples aus seinen Songs in den Stücken aktueller Hiphop-Stars auftauchen. Das aktuelle Album von Lee Fields heißt "Sentimental Fool". Die US-Amerikanische R&B-Sängerin Liv Warfield hat gerade ihr drittes Album unter eigenem Namen herausgebracht: "The Edge". Ihre kraftvolle Stimme hat schon Prince beeindruckt, der sie gleich für seine New Power Generation engagierte. In Leverkusen präsentiert sie ihren Mix aus Funk und Rock. In diesem stilistischen Genre ist auch die Schlagzeugerin Anika Nilles zu Hause. Sie gilt seit einigen Jahren als das deutsche Aushängeschild der internationalen Drummer-Szene und hat es mit ihrem virtuos-energetischen Spiel sogar auf das Titelblatt des US-amerikanischen Schlagzeugmagazins "Modern Drummer" geschafft.

Lee Fields

Lee Fields Gesang

Benjamin Trokan Gitarre

Jason Colby Trompete

Frederick DeBoe Saxofon

Toby Pazner Keyboard

Evan Pazner Schlagzeug

Jacob Silver E-Bass

Liv Warfield

Liv Warfield Gesang

Ryan Waters Gitarre

Jay McK E-Bass

Marlon Patton Schlagzeug

Anika Nilles

Anika Nilles Schlagzeug

Johnathan Ihlenfeld Cuniado E-Bass

Patrick Rugebregt Keyboard

Hilde Müller Keyboard

Joachim Schneiss Gitarre

Santino Scavelli Perkussion

Live aus dem Forum Leverkusen

Moderation: Thomas Mau

Redaktion: Tinka Koch