Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit

Der Kabarettist Martin Zingsheim und das E-MEX-Ensemble nehmen sich Ludwig van Beethoven vor. Um nicht die soundsovielte rituelle Verbeugung vor der großen Überfigur des Jubiläumsjahres 2020 zu vollziehen, hat man sich auf wenig Bekanntes von Beethoven konzentriert, und auf Bekanntes in ungewöhnlichen Arrangements. Zusätzlich spiegeln sich Aspekte der Musik des "rheinischen Titanen" in Kompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts. Helles und Dunkles steht nebeneinander: Beethovens permanenter Fortschrittsdrang, seine Kunst der Bagatelle und die etwas obsessive Vorliebe für Märsche finden ihre zeitgenössischen Entsprechungen.

Charles Ives

Bearbeitung: Christoph Maria Wagner

"The Alcotts" (3. Satz aus Piano Sonata No. 2 "Concord")

Fassung für Ensemble



Christoph Maria Wagner

"remiX III" (Beethoven V)

für Klavier solo



Ruth Crawford-Seeger

Andante

for String Quartet Piano Study with mixed accents



Eiko Tsukamoto

"La Suite en écart"



Ludwig van Beethoven

Bearbeitung: Christoph Maria Wagner

Marsch C-Dur "Zapfenstreich" WoO 20



Charles Ives

Bearbeitung: Christoph Maria Wagner

"Country Band March"

Fassung für Ensemble



Ludwig van Beethoven

Bearbeitung: Johann Nepomuk Hummel

Allegro aus Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92



Christoph Maria Wagner

"remiX XVI" (Eroica)

für Ensemble

E-MEX Ensemble

Leitung: Christoph Maria Wagner

Bühnenmoderation: Martin Zingsheim

Live aus dem WDR Funkhaus, Köln

Moderation: Johannes Zink

Redaktion: Andrea Zschunke