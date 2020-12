Im Video-Livestream: Silvesterkonzert des WDR Sinfonieorchesters

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream 18.04 Uhr: Silvesterkonzert. WDR Sinfonieorchester Video. . Verfügbar bis 31.12.2020. WDR 3.

Coronabedingt findet dieses Konzert ohne Publikum statt - es wird in stereo und in 5.1 surround sound ausgestrahlt. Hier zu sehen im Video-Livestream.

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

Nach 30 Jahren Ehe feiert man Perlenhochzeit – und schon im Wort steckt ein dezenter Wink mit dem Zaunpfahl, was sich als Geschenk eignen könnte. Den haben der amerikanische Diplomat Robert Woods Bliss und seine Frau Mildred an ihrem 30. Hochzeitstag 1938 allerdings geflissentlich ignoriert. Stattdessen haben sie sich gegenseitig etwas gegönnt und sich von Igor Strawinsky ein Konzert schreiben lassen, das auf ihrem feudalen Landsitz Dumbarton Oaks uraufgeführt wurde. Solch klingender Beweis für anhaltende Liebe und zugleich glühendes Bekenntnis zur Kunst ist eine gute Wahl fürs Silvesterkonzert des WDR Sinfonieorchesters. Davor erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonia concertante für Violine und Viola – Musik, so kontrastreich wie das zurückliegende Jahr.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur, KV 364

Igor Strawinsky

Kammerkonzert in Es "Dumbarton Oaks"

Manuel de Falla

"El amor brujo" Ballett in einem Akt für Mezzosopran und Orchester

Ruxandra Donose, Mezzosopran

Slava Chestiglazov, Violine

Junichiro Murakami, Viola

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Cristian Măcelaru

Live aus der Kölner Philharmonie

Moderation: Johannes Zink

Redaktion: Michael Breugst