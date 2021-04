WDR Sinfonieorchester - Zweimal Happy Hour

Cristian Măcelaru, Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters, und die japanisch-kanadische Geigerin Karen Gomyo verbindet eine lange künstlerische Zusammenarbeit. Auch beim WDR Sinfonieorchester ist Karen Gomyo keine Unbekannte. Ein gut eingespieltes Team also, das in dem ersten von zwei "Happy Hour"-Konzerten mit dem WDR Sinfonieorchester zu erleben sein wird. Als nachdenklich-verhaltener Auftakt passt György Kurtágs "Grabstein für Stephan" gut in diese Zeit. In der zweiten Stunde haben dann Klassik und Romantik das Wort, wenn François Leleux den Stab von Cristian Măcelaru übernimmt. Auch für den Franzosen ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit dem Orchester. Er präsentiert sich dabei in einer Doppelrolle als Oboensolist und Dirigent.

György Kurtág

"Grabstein für Stephan"

Bela Bartók

Rhapsodie Nr. 1

Maurice Ravel "Tzigane"

Antonín Dvořák

Legenden Nr. 9, 10, 6, 3

Joseph Haydn

Konzert C-Dur für Oboe und Orchester Hob. VIIg:C1

Franz Schubert

Sinfonie Nr. 7 h-Moll D 759 "Unvollendete"

Karen Gomyo, Violine

Jürgen Ruck, Gitarre

WDR Sinfonieorchester

Oboe und Leitung: François Leleux

Leitung: Cristian Măcelaru

Aufnahmen vom 18. Februar 2021 aus der Kölner Philharmonie und vom 18. März 2021 aus der Mercatorhalle, Duisburg

Moderation: Johannes Zink

Redaktion: Daniel Frosch