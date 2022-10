Gastspiel in Bad Kissingen

Er ist gerade mal so jung wie unser Jahrhundert und gehört schon zu den Newcomern der internationalen Pianistenszene. Im Oktober 2021 gewann der georgische Klaviervirtuose Giorgi Gigashvili den Bad Kissinger "KlavierOlymp", ein Wettbewerb für hochbegabte junge Pianisten, die zuvor alle mit nationalen oder internationalen Preisen ausgezeichnet worden sind. In diesem Jahr hat Giorgi Gigashvili in dem berühmten Kurbad mit dem WDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Ádám Fischer Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 aufgeführt. Es entstand während der napoleonischen Belagerung Wiens und verbreitete inmitten des Krieges trotzig-enthusiastische Stimmung. Gustav Mahlers 4. Sinfonie beschreibt eher die Zerrissenheit des menschlichen Lebens: unsere Existenz zwischen Himmel & Erde, Schönheit & Groteske, eine Sinfonie mit Schellenkappe, Freund Hein, der auf einer Fidel spielt und betörendem Engelsgesang im Finale.

Ludwig van Beethoven

Konzert Nr. 5 Es-Dur, op. 73

für Klavier und Orchester

Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 4 G-Dur

für Orchester und Sopransolo

Aufnahme vom 24. Juni 2022 aus dem Max-Littmann-Saal, Bad Kissingen

Moderation: Claudia Belemann

Redaktion: Michael Breugst