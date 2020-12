WDR Sinfonieorchester - Eine Prise Frankreich

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

"Es gibt so viele verschiedene Farben in Poulencs Konzert ", schwärmen die beiden Pianisten Lucas und Arthur Jussen aus den Niederlanden. Francis Poulenc bietet eine reizvolle Mischung aus verschiedensten Stilen: mal neoklassizistisch, mal impressionistisch und immer wieder auch ein wenig augenzwinkernd. Die zwei Jussen-Brüder – jung und dynamisch – entdecken diese Vielfalt mit viel Klangsinn und sagenhafter Präzision. Ihr Vater, ein Paukist, hat den Jungen von Anfang an rhythmische Genauigkeit beigebracht. Schon als Kinder verbrachten die Jussen-Brüder außerdem fast ein Jahr in Portugal und Brasilien bei der berühmten Mozart-Interpretin Maria João Pires. Inzwischen sind sie zwei gutaussehende junge Musiker in den Zwanzigern, die sensationell perfekt zusammenspielen: wie ein einziger Pianist mit vier Händen gleichzeitig!

Maurice Ravel

Ma mère l’oye



Francis Poulenc

Konzert d-Moll für zwei Klaviere und Orchester



Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 8 F-Dur, op. 93

Lucas Jussen, Klavier

Arthur Jussen, Klavier

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Christoph Eschenbach

Live aus der Kölner Philharmonie

Moderation: Susanne Herzog

Redaktion: Michael Breugst