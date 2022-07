Klassik- und Musicalstars im Kurpark Bad Oeynhausen

Video starten, abbrechen mit Escape NRW Sommerkonzert 2022 WDR KLASSIK. . 01:31:06 Std. . UT . Verfügbar bis 02.07.2027. WDR.

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

In sommerlicher Picknickatmosphäre präsentiert die Nordwestdeutsche Philharmonie gemeinsam mit internationalen Stars der Musikszene die schönsten und populärsten Melodien aus Klassik, Oper und Musical:

Der in St. Louis geboren Musicalstar Drew Sarich feiert seine Erfolge am Broadway, dem Londoner West End oder der Volksoper Wien und ist einer der erfolgreichsten Musicalsänger unserer Zeit.

Einen besonderen Akzent setzt auch die lettische Akkordeon-Virtuosin Ksenija Sidorova. Mit ihrem leidenschaftlichen und dynamischen Spiel zwischen Bach und Tango hat sie längst die Spitze der Klassikszene erreicht und spielt bei der Last Night of the Proms oder dem Concert de Paris 2021.

Sopranistin Leonor Amaral ist in Lissabon geboren, hat in Köln, Düsseldorf und Lübeck studiert und zählt zu den großen Nachwuchstalenten auf den internationalen Opern- und Konzertbühnen. Sie verzaubert mit Charme, Persönlichkeit und Ausdrucksstärke das Publikum.