Benefizkonzert für die Ukraine

In diesem Solidaritätskonzert für die Ukraine wird der Dialog gelingen, den wir uns in der politischen Welt so dringend wünschen: Mit Musik des Ukrainers Valentin Silvestrov wird das Benefizkonzert in der Kölner Philharmonie vom WDR Rundfunkchor eröffnet. Mit dem Finale aus der "Pathétique" des Russen Peter Tschaikowsky wird das WDR Sinfonieorchester das Konzert beenden; und dazwischen werden unter anderem Werke von ukrainischen Komponistinnen und Komponisten zu hören sein: Anna Korsun, Jahrgang 1986, hat in Kiew und München bei Moritz Eggert studiert und agiert als Komponistin, Klangkünstlerin und Performerin. Der Pianist und Komponist Vitaliy Kyianytsia kam 1991 in Kiew zur Welt, war 2009 Preisträger beim Antonin Rubinstein Wettbewerb in St. Petersburg und ist Mitbegründer eines Musikfestivals in der Ukraine. Anna Arkushyna ist 1989 in Luzk im Nordwesten der Ukraine geboren. Zum Aufbaustudium ist sie nach Graz gegangen. Valentin Silvestrov hat noch den 2. Weltkrieg miterlebt: er wurde 1937 in Kiew geboren.

Alle Erlöse aus dem Konzert und den angebotenen Solidaritätstickets fließen an "Bündnis Entwicklung hilft" und "Aktion Deutschland Hilft".