Gedenk-Kammerkonzert für Detlef Muthmann

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

Der Wuppertaler Unternehmer Detlef Muthmann steht beispielhaft für den Unterschied zwischen einem Mäzenen und einem Sponsor. Ein Sponsor setzt sich durch seine guten Taten mehr oder weniger dezent selbst in Szene, ein Mäzen schenkt ohne Hintergedanken. Detlef Muthmann war mit Leib und Seele Mäzen. Ein Kammerkonzert erinnert an den Musikenthusiasten, der Ende 2020 im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Der Wuppertaler Komponist Lutz-Werner Hesse knüpft direkt an die "Saitenspiel"-Reihe an, die Muthmann 2009 ins Leben gerufen und finanziert hat. Auch Hesses Hornquintett von 2019, das in diesem Konzert zur Uraufführung kommt, war ein Kompositionsauftrag für diese Reihe. Um Sehnsucht, Erfüllung, Verlust und Verklärung dreht sich danach die Uraufführung der Fantasiestücke für Horn und Klavier, die Stefan Heucke auf der Grundlage von Franz Schuberts "Des Baches Wiegenlied" entwickelt hat.

Lutz-Werner Hesse

Quintett

für Horn, 2 Violinen, Viola und Violoncello

Uraufführung

Stefan Heucke

"Des Baches Wiegenlieder"

Fünf Fantasiestücke

für Horn und Klavier op. 112

Uraufführung

Sibylle Mahni, Horn

Ulrike Payer, Klavier

Schumann Quartett

Aufnahme vom 27. Februar 2022 aus der Historischen Stadthalle Wuppertal

Moderation: Johannes Zink

Redaktion: Werner Wittersheim