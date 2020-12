Weihnachten im barocken Malta

Jordan Sramek, der Gründer und Leiter des amerikanischen Rose Ensembles, hat für das Weihnachtskonzert aus Malta die Archive der Kathedrale von Mdina durchforstet und Erstaunliches zu Tage gefördert: weihnachtliche Vokalmusik aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die in Malta aufgeführt wurde, aber aus Italien stammt und bisher vielfach völlig unbekannt war. Das Rose Ensemble bringt Werke aus Sizilien, Rom und Venedig nach Jahrhunderten erstmals wieder zum Klingen: ein wahrer Schatz an Musik, den Jordan Sramek und sein Rose Ensemble gehoben haben! Die maltesische Weihnacht – aufgeführt vom Rose Ensemble im Quirinus-Münster Neuss – wird vom dortigen Kammerchor Capella Quirina Neuss unter der Leitung von Joachim Neugart eröffnet und zwar mit zwei hochkarätigen zeitgenössischen Chorwerken.

Will Todd

"Christus est stella"



Jan Sandström

Gloria



Anonymus

Messa Pastorale

Gloria

"Primo tempore"

"Hodie nobis coelorum"

"Hodie nobis de coelo"

"Consolamini popule"

"Consurge, in duere fortitudine tua, Sion"

"Eia pastores"



Giuseppe Balzano

"Dormi, dormi, O gran bambino"



Anonymus

"Quem vidistis pastores"

"O magnum mysterium"

"Alma redemptoris mater"

"Sancta et immaculata"

Beata viscera

Magnificat

The Rose Ensemble

Leitung: Jordan Sramek

Kammerchor Capella Quirina Neuss

Leitung: Joachim Neugart

Aufnahme vom 31. Dezember 2017 aus dem Quirinus-Münster, Neuss

Moderation: Ulrike Froleyks

Redaktion: Andrea Zschunke