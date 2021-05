Musik der Zeit [8] Acht Brücken

"Vitalität, kinetische und virtuose Aspekte" attestiert Unsuk Chin ihrem Klavierkonzert. Blitzschnell wechseln hier die Charaktere: zwischen Perpetuum mobile und Puzzle, statischen Klangfeldern und improvisatorischen Passagen.

Lässig und leicht ist der Ton, den Josep Planells Schiaffino anschlägt. Der junge spanische Komponist nennt sein Stück "Con sprezzatura". Und meint damit die Fähigkeit, auch anstrengende Taten mühelos erscheinen zu lassen. James Diaz, der junge kolumbianische Komponist, schließlich wagt den Blick "hinter eine Mauer von Illusionen".

Angeregt durch bewegte Bilder des israelische Künstlers Michal Rovner, zum anderen durch den Beatles-Song "Within you Without you", kann sein Stück auch "als statische und ungeformte psychedelische Collage gehört werden".

James Diaz

"Detras de un muro de ilusiones" (2019) für Kammeorchester Europäische Erstaufführung

Unsuk Chin

Klavierkonzert (1997)

Josep Planells Schiaffino

"Con sprezzatura" (2019) für Kammerorchester

Kompositionsauftrag des WDR und von Orquesta y Coro Nacionales de España

Uraufführung

Tamara Stefanovich (Titelbild) , Klavier

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Baldur Brönnimann

Live aus der Kölner Philharmonie

Moderation: Michael Struck-Schloen

Redaktion: Harry Vogt