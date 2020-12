Musik der Zeit [6] - Kill Your Darlings

Dieses Konzert findet im WDR Funkhaus ohne Publikum statt - wir zeigen es im Video-Livestream und senden es live in WDR 3.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream 20 Uhr: Musik der Zeit. WDR Sinfonieorchester Video. . Verfügbar bis 11.12.2020. WDR 3.

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit

Musik ist oft mit nostalgischen Empfindungen und Erinnerungen verbunden. Mit diesem Phänomen befasst sich die Sara Glojnarić; Schlagzeug-Intros quer durch die Popgeschichte bilden dabei den Bezugs-Rahmen. Malte Giesen reflektiert Beethovens “Siebte Sinfonie“. Ihm geht es um den prozessionshaften Charakter der Vorlage, um das Phänomen der Masse. Und das in einer Zeit, in der Massen-Erfahrungen nicht unmittelbar zugänglich sind. Die Besetzung hat Giesen Corona-gemäß reduziert und zu einer Art “elektronischem Schattenorchester“ vervielfältigt. Helmut Lachenmann stellt in “Notturno“ das Prinzip Solokonzert auf den Kopf: Das Orchester wird hier vom Solisten “begleitet“, der simultan eine ausgedehnte Kadenz spielt. Ganz im Hier und Jetzt bleibt schließlich Mauricio Kagel in seiner Orgelphantasie, die er durch hörspielartige “Obbligati“ aus dem Leben des Organisten erweitert.

Sara Glojnarić

"Artefacts #2" (2019) für Stimme, kleines Schlagzeug und Tape



Helmut Lachenmann

"Notturno" (1966/68) Musik für Julia

für kleines Orchester mit Violoncello solo



Mauricio Kagel

"Phantasie" (1967) für Orgel mit Obbligati



Malte Giesen

"Massenprozession" (2020)

Covid-19-Fassung für Kammerorchester mit Zuspielung

Uraufführung



Sarah Maria Sun, Sopran

Dirk Rothbrust, Drums

Karolina Öhman, Violoncello

Dominik Susteck, Orgel

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Lin Liao

Live aus dem WDR Funkhaus, Köln

Moderation: Michael Struck-Schloen

Redaktion: Harry Vogt