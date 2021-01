London Symphony Orchestra - Lisa Batiashvili und Sir Simon Rattle

Die Einsamkeit von Jesus, so wie sie im Oratorium "Christus am Ölberge" basierend auf der biblischen Erzählung von Jesus im Garten Gethsemane und seiner Gefangennahme geschildert wird, konnte Beethoven sicherlich gut verstehen. Schließlich hatte er sich in seinem "Heiligenstädter Testament" selbst die Verzweiflung über seine zunehmende Gehörlosigkeit und die damit verbundene Vereinsamung von der Seele geschrieben. Auch hinter dem Violinkonzert von Alban Berg verbirgt sich eine tragische Entstehungsgeschichte: der Komponist hat es geschrieben, als er vom Tod der Tochter von Alma Mahler-Werfel und Walter Gropius erfuhr. Die Geigerin Lisa Batiashvili bringt gemeinsam mit Sir Simon Rattle und dem London Symphony Orchestra Alban Bergs vielschichtiges Porträt von Manon Gropius zum Klingen.

Alban Berg

Violinkonzert ("Dem Andenken eines Engels")

Ludwig van Beethoven

"Christus am Ölberge" Oratorium für Soli, Chor und Orchester op. 85

Lisa Batiashvili, Violine

Elsa Dreisig, Sopran

Pavol Breslik, Tenor

David Soar, Bass

London Symphony Orchestra

London Symphony Chorus

Leitung: Sir Simon Rattle

Aufnahme vom 13. Februar 2020 aus der Barbican Hall, London

Moderation: Susanne Herzog

Redaktion: Michael Breugst