Lang Lang spielt Beethoven

Tippt man in Googles Suchmaske den Namen "Lang Lang" ein, informiert die Suchmaschine: "Andere Nutzer fragten auch: Wie wird man Konzertpianist?" Der Algorithmus hat verstanden, was den chinesischen Pianisten auszeichnet: Phänomenale Strahl- und Anziehungskraft!

Lang Lang inspiriert sein Publikum nicht nur zum Konzertbesuch, sondern auch zum Klavierspiel – im Amsterdamer Concertgebouw mit Beethovens eher selten gespieltem zweiten Klavierkonzert. "Beethoven hat Leidenschaft und Wärme in seine Partituren komponiert", sagt Lang Lang. "In seiner Musik musst du die Sehnsucht zum Ausdruck bringen, gleichzeitig ist es wichtig, extrem akkurat zu spielen. Beethoven ist sehr klar in seiner Notation. Die Balance zwischen Präzision und Emotion zu finden, ist sehr schwierig." Den Rahmen für Beethovens zweites Klavierkonzert bildet das Concertgebouworchester mit Musik von zwei Kontrahenten des 19. Jahrhunderts: Mit der Tannhäuser-Ouvertüre des "Neudeutschen" Richard Wagner und der vierten Sinfonie des "Traditionalisten" Johannes Brahms.

Richard Wagner

Ouvertüre zu “Tannhäuser“

Ludwig van Beethoven

Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur, op. 19

Johannes Brahms

Sinfonie Nr. 4 e-Moll, op. 98

Lang Lang, Klavier

Königliches Concertgebouworchester

Leitung: Paavo Järvi

Aufnahme vom 8. November 2019 aus dem Concertgebouw, Amsterdam

Moderation: Ulrike Froleyks

Redaktion: Michael Breugst