Beim Klavier-Festival Ruhr folgt jährlich ein Weltstar des Klaviers auf den nächsten. An unterschiedlichen Orten des Ruhrgebiets ist es ein Schaulaufen der Größten des Fachs. Im Kontrast dazu stehen die Konzerte von internationalen Preisträgern, die in Einzelfällen eine große Karriere erst noch vor sich haben. Aus den unzähligen internationalen Wettbewerben werden Pianistinnen und Pianisten, wie der Georgier Giorgi Gigashvili, ausgewählt, um zu debütieren, als Versprechen auf die Zukunft. Gigashvili hat den 1. Preis beim Kissinger KlavierOlymp gewonnen. Für sein Konzert im Haus Fuhr in Essen-Werden wählte er ein untypisches Programm für einen Wettbewerbsgewinner. Auf die Zurschaustellung der technischen Fähigkeiten mithilfe besonders wirkungsvoller Stücke verzichtete er. Gigashvili zeigte sich hingegen als vielseitiger Klangpoet, der Töne am Instrument bewusst formt und Klänge hierarchisch durchdacht gewichtet, als jemand, der sich selbst beim Spielen genau zuzuhören scheint. So gelingen ihm die Sonaten von Domenico Scarlatti durchsichtig und die zerbrechliche Hommage an das Jesuskind von Olivier Messiaen mit besonderer innerer Spannung.

Domenico Scarlatti

2 Sonaten

Ludwig van Beethoven

15 Variationen und Fuge Es-Dur op. 35 ("Eroica"-Variationen)

Johannes Brahms

Intermezzi op. 117

Olivier Messiaen

"Le baiser de l’Enfant-Jésus" ("Der Kuss des Jesuskindes")

aus "Vingt regards sur l’enfant-Jésus"

Robert Schumann

Sonate Nr. 1 fis-Moll op. 11

Giorgi Gigashvili, Klavier

Aufnahme vom 17. Juni 2022 aus dem Haus Fuhr, Essen

Moderation: Philipp Quiring

Redaktion: Werner Wittersheim