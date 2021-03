Klavier-Festival Ruhr - Markus Becker und Ma’alot Quintett

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit

Mit gerade einmal vierzehn Jahren hat der junge Beethoven sein erstes Klavierkonzert geschrieben: erst Ende des 19. Jahrhunderts wird es wiederentdeckt und wird fortan als "Nulltes" vor den fünf bekannten Klavierkonzerten Beethovens gezählt. Der Klarinettist des Ma’alot Quintett hat dieses Jugendkonzert zu Kammermusik umgearbeitet: um den Solisten am Klavier gruppieren sich Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Damit ist ein wunderbares Gegenstück zum originalen Beethoven Quintett op. 16 entstanden: dieses Werk hat Beethoven in seinen frühen Wiener Jahren geschrieben. Es atmet noch den Geist von Mozart: so als ob der junge, selbstbewusste Beethoven den Wienern klar machen wollte, dass er und niemand sonst würdig sei, in die Fußstapfen von Mozart zu treten.

Ludwig van Beethoven

Klavierkonzert WoO 4 "Nulltes"

Bearbeitung: Ulf-Guido Schäfer

Ludwig van Beethoven

Die Geschöpfe des Prometheus op. 43

Bearbeitung: Ulf-Guido Schäfer

Ludwig van Beethoven

Quintett für Klavier und Bläser op. 16

Markus Becker, Klavier

Ma’alot Quintett

Stephanie Winker, Flöte

Christian Wetzel, Oboe

Ulf-Guido Schäfer, Klarinette

Sibylle Mahni, Horn

Volker Tessmann, Fagott

Aufnahme vom 2. November 2020 aus dem LWL Museum, Münster

Moderation: Susanne Herzog

Redaktion: Werner Wittersheim