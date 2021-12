Live: Silvesterkonzert

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber zumindest musikalisch kann man wieder rauschende Feste feiern. Das Gürzenich-Orchester nimmt die Idee auf und zelebriert mit seinem Publikum in der Kölner Philharmonie ein schwungwoll-berauschendes Konzert. Den Auftakt macht Jaques Iberts Divertissement, in dem der Franzose Werke wie Mendelssohns "Hochzeitsmarsch" aus "Ein Sommernachtstraum“ oder den weitschwingenden Johann-Strauß-Walzer "An der schönen blauen Donau" aufs Korn nimmt. Maßlose Virtuosität verlangt Maurice Ravel in seiner Konzertfantasie “Tzigane“. Dazu angeregt wurde er von der ungarischen Geigerin Jelly d’Aranyi, die ihm 1922 bei einer Soirée in Paris Musik vorgespielt hat. Ravel konnte von ihrem Spiel nicht genug bekommen. “Bis um 5 Uhr morgens erklangen die Zigeunerweisen, jedermann war erschöpft außer der Geigerin und dem Komponisten. Dieser Abend gab den Anstoß zur Tzigane.“, schreibt der Musikwissenschaftler Arbie Orenstein. Ganz so lange spielt das Gürzenich-Orchester nicht, denn noch vor Mitternacht bringt es mit Manuel de Fallas “El sombrero de tres picos“ einen Ohrwurm auf die Bühne, der alle Zuhörer bis weit ins neue Jahr begleiten wird.

Jacques Ibert

Divertissement für Kammerorchester nach "Un chapeau de paille d'Italie"

Camille Saint-Saëns

Introduction et Rondo capriccioso für Violine und Orchester a-Moll op. 28

Maurice Ravel

Tzigane. Rapsodie de concert für Violine und Klavier

Manuel de Falla

El sombrero de tres picos

Suite Nr. 1 und 2 für Orchester

Alena Baeva, Violine

Gürzenich-Orchester Köln

Leitung: Robert Trevino

Live aus der Kölner Philharmonie

Moderation: Ulrike Froleyks

Redaktion: Michael Breugst