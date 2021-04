WDR 3 Funkhauskonzert - “Phantastische Welten“ mit Benyamin Nuss

Nobuo Uematsu/Shiro Hamaguchi

Lost Odyssey Suite

I. Prologue II.

A Sign Of Hope

III. A Might Enemy Appears

Naoshi Mizuta/Benyamin Nuss

Final Fantasy XI:

Sanctuary of Zi’Tah

Uraufführung

Hideki Sakamoto/Benyamin Nuss

Bungo to Arukemisto:

Kairan Theme of the Director

Yoko Shimomura/Benyamin Nuss

Final Fantasy XV:

Somnus

Nobuo Uematsu/Jonne Valtonen

Blue Dragon:

My Tears and the Sky

Masashi Hamauzu

Final Fantasy XIII:

Improvisation: The Promise/Dust to Dust

Benyamin Nuss:

Hoffnung

Uraufführung

Nobuo Uematsu/Benyamin Nuss

Final Fantasy VII:

Aeriths Theme

Benyamin Nuss:

Improvisation Deux miniatures

März 2021

Uraufführung

Masashi Hamauzu

Saga Frontier II:

Missgestalt

Benyamin Nuss, Klavier

Aufnahme vom 7. April 2021 aus dem WDR Funkhaus, Köln

Moderation: Claudia Belemann

Redaktion: Andrea Zschunke