WDR 3 Funkhauskonzert - Birdhoven’s Birthdays Sonata

Im vergangenen Jahr hat der Jazz-Musiker Wolfgang Schmidtke im Rahmen der Funkhauskonzerte seine jazzmusikalischen Gedanken zum Jubilar Jaques Offenbach vorgestellt. Jetzt feiert er sogar ein Doppeljubiläum. Denn 2020 jährt sich nicht nur der Geburtstag von Ludwig van Beethoven zum 250. Mal, auch der legendäre Jazzsaxofonist Charlie “Bird“ Parker wäre in diesem Jahr 100 geworden. Die beiden musikalischen Genies werden in Schmidtkes Projekt gegenübergestellt – ähnlich wie die beiden kontrastreichen Themen in einem Sonatensatz. Dabei kommt es zu einer Durchdringung der Tonsprachen - genau, wie in der Durchführung eines Sonatenhauptsatzes. Das Projekt liegt künstlerisch in den besten Händen. Schmidtke hat für seine Oktettbesetzung einige der besten Musiker aus seinem Umfeld ausgewählt.

Werke von Ludwig van Beethoven und Charlie Parker



Ryan Carniaux, Trompete

Wolfgang Schmidtke, Saxofon

Sebastian Sternal, Klavier

Harald Eller, Kontrabass

Bernd Oezsevim, Schlagzeug

Niklas Liepe, Violine

Werner Dickel, Viola

Alexander Hülshoff, Violoncello



Aufnahme vom 3. Juni 2020 aus dem WDR Funkhaus Köln

Moderation: Johannes Zink

Redaktion: Werner Wittersheim