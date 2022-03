Beethovens 9. Sinfonie in ganz Europa

Die Idee hatte der Rumänische Rundfunk in Bukarest – Rund 600 Kilometer gemeinsame Grenze teilt sich Rumänien mit der Ukraine, die längste der Europäischen Union. WDR 3 Konzert sendet Beethovens symbolisches Werk für Freundschaft und Brüderlichkeit in Europa in einer Aufnahme mit dem WDR Sinfonieorchester aus San Sebastián, geleitet von Ex-Chefdirigent Jukka-Pekka Saraste. Dazu erklingt die 3. Sinfonie des ukrainischen Komponisten Boris Lyatoshinsky, die 1951 in Kiew uraufgeführt wurde und bald im eigenen Land als zu tragisch, nicht heroisch genug galt, nicht zuletzt stand in den Noten das Motto: " Der Friede wird den Krieg besiegen. " Die Ukrainerin Oksana Lyniv leitet die Bamberger Symphoniker. Eröffnet wird der Abend allerdings mit einer kleinen ukrainischen Melodie.

Myroslav Skoryk

Melodia

aus: Klavierzyklus "U Karpatakh" (In den Karpaten)

Dalia Kuznecovaitė, Violine

Kasparas Uinskas, Klavier

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 9 d-Moll, op. 125

WDR Sinfonieorchester

Orfeón Donostiarra

Choreinstudierung: José Antonio Sainz Alfaro

Leitung: Jukka-Pekka Saraste

Boris Lyatoshinsky

Symphonie Nr. 3 h-Moll, op. 50

Bamberger Symphoniker

Leitung: Oksana Lyniv

Aufnahmen vom 29. August 2011 aus dem Kursaal in San Sebastián, von 2015 aus der Konzerthalle Bamberg und vom 3. März 2022 im Studio des Litauischen Rundfunks, Vilnius.

Moderation: Ulrike Froleyks

Redaktion: Martin Bürkl