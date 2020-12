Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit

Mit hochkarätiger Besetzung und in feierlicher Atmosphäre: Unter der Leitung von Daniel Hope gibt es am Donnerstag (17.12.2020) zu Beethovens Ehren ein Jubiläumskonzert mit dem East-Western Divan Orchestra in der Oper Bonn, das von Daniel Barenboim dirigiert wird. Zur Aufführung kommt Beethovens drittes Klavierkonzert sowie seine "Schicksalssinfonie Nr. 5".

Das Konzert findet wegen der Corona-Pandemie ohne Saalpublikum statt, und das Grußwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Schirmherr ist, kommt per Videobotschaft.

Ludwig van Beethoven, der große Sohn der Stadt Bonn, war vor 250 Jahren am 17. Dezember getauft worden, sein genaues Geburtsdatum liegt im Dunkeln.

Das Festkonzert markiert den Start in eine verlängerte Beethoven-Jubiläums-Ära. Im Zentrum dieses Konzerts steht der Gedanke, dass Beethoven seine musikalische Stimme erhob, um der Zuversicht eines friedlichen und freudvollen menschlichen Miteinanders Ausdruck zu verleihen. Seine Musik ist ein Appell an die Menschheit und gründet in der Überzeugung, dass uns alle ein moralischer Kern zum Miteinander verbindet.