Joana Carneiro und Pekka Kuusisto

"Ich bin wie ein Schauspieler ohne Worte, aber mit einem Instrument", sagt Pekka Kuusisto, der bekannt ist für seine Experimentierfreude: der Geiger spielt Klassik, Folk und zeitgenössische Musik und liebt es, zu improvisieren. Das erste Violinkonzert seines Landsmannes Magnus Lindberg hält Kuusisto für eines der besten Konzerte der letzten Jahrzehnte. Man könne darin einiges hören, was an das Violinkonzert von Sibelius erinnere, meint Kuusisto. Wie etwa die einsame Melodie der Sologeige gleich zu Beginn, die an die Weiten der finnischen Landschaft denken lässt. Mit der einsätzigen und letzten Sinfonie von Sibelius rundet die portugiesische Dirigentin Joana Carneiro das Konzert mit dem BBC Scottish Symphony Orchestra ab. "Freude des Lebens und Vitalität": so hat Jean Sibelius selbst seine siebte Sinfonie beschrieben.

Johann Sebastian Bach

"Es ist genug"

aus der Kantate "O Ewigkeit, du Donnerwort" BWV 60

Magnus Lindberg

"Chorale"

Violinkonzert Nr. 1

Ludwig van Beethoven

Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 op. 72b

Jean Sibelius

Sinfonie Nr. 7 C-Dur op. 105

Pekka , Violine

BBC Scottish Symphony Orchestra

Leitung: Joana Carneiro

Aufnahme vom 23. September 2021 aus den City Halls, Glasgow

Moderation: Susanne Herzog

Redaktion: Martin Bürkl