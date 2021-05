Acht Brücken - Finalkonzert Kompositionswettbewerb

Der Komponist Jonah Haven und die Komponistinnen Anahita Abbasi und Duoni Liu haben es mit ihren Werken ins Finale des Acht Brücken Kompositionswettbewerbs geschafft. Für die Bewerbungen beim Wettbewerb war passend zum Ensemble Kollektiv3:6Koeln eine Besetzung mit Violine, Viola, Kontrabass, Flöte, Klavier und Schlagwerk vorgegeben. Während des Konzerts mit den drei Uraufführungen bleibt es spannend: denn der erste Preis wird erst im Anschluss vergeben. Außer Konkurrenz erklingt ein Stück für Altsaxofon und Klavier von Żaneta Rydzewska. Sie war 2019 Bernd-Alois-Zimmermann-Stipendiatin der Stadt Köln. "after all" – "nach allem, trotz allem" heißt ihr Werk: es geht weiter in Richtung Zukunft, nach aller Musik aus früheren Epochen und auch für alle jungen Komponistinnen und Komponisten.

Jonah Haven

"great, another ditch"

für Violine, Altflöte, Schlagzeug und Viola

Uraufführung

Anahita Abbasi

"The wind will carry us"

für Flöte, Schlagzeug, Klavier, Violine, Viola und Kontrabass

Uraufführung

Duoni Liu

"SAME same but different"

für Violine, Viola, Kontrabass und Schlagzeug

Uraufführung

Żaneta Rydzewska

"after all"

für Altsaxofon und Klavier

Kollektiv3:6Koeln

Lola Rubio, Violine

Moritz Baerens, Kontrabass

Jennifer Seubel, Flöte

Ramón Gardella, Schlagzeug

Christoph Stöber, Klavier

Sofia von Atzingen, Viola

Joaquín Sáez Belmonte, Saxofon

Leitung: Lautaro Mura

Aufnahme vom 5. Mai 2021 aus der Lagerstätte für die mobilen Hochwasserschutzelemente, Köln

Moderation: Susanne Herzog

Redaktion: Werner Wittersheim