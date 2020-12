WDR Big Band: Jauchzet, frohlocket!

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit

"Jauchzet, frohlocket!" Mit dieser unmissverständlichen Anweisung beginnt das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Das lassen sich The King’s Singers und die WDR Big Band nicht zweimal sagen. In einem Streifzug durch das monumentale Kantatenwerk werden Arien, Rezitative und Chöre harmonisch nachgewürzt, rhythmisch zugespitzt und auf groovende Bässe gesetzt. Diese heikle Aufgabe übernimmt kein Geringerer als Bill Dobbins, der von 1994 bis 2002 die WDR Big Band leitete und in dieser Zeit auch als Professor an der Kölner Musikhochschule lehrte. Dobbins ist nicht nur ein raffinierter und mit allen Wassern gewaschener Jazz-Arrangeur, sondern auch ein profunder Kenner der gesamten europäischen Musikgeschichte, ein Mann von wahrhaft enzyklopädischer Bildung und untrüglichem Stilgefühl.

WDR Big Band

The King’s Singers

Leitung & Arrangement: Bill Dobbins

Aufnahme vom 30.11.2009 aus der Kölner Philharmonie

Moderation: Nina Heinrichs

Redaktion: Tinka Koch