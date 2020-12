WDR Big Band: Jazzy Christmas to Everybody

Coronabedingt findet dieses Konzert ohne Publikum statt, wird aber im Video-Livestream und um 20.04 Uhr im Radio auf WDR 3 übertragen.

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit

So langsam fangen sie wieder an zu klingen, die süßen Glöckchen. Advent und Weihnachten ziehen natürlich auch an der WDR Big Band nicht sang- und klanglos vorüber. Doch wenn sich dieses Jazzorchester ans Weihnachtswerk macht, klingt das immer ein bisschen anders. Zwar darf die Musik auch mal süßlich und lieblich sein, aber eben auch kernig und kräftig, manchmal auch ein bisschen gegen den Strich gebürstet.

Beim diesjährigen Weihnachtsprojekt reizt die WDR Big Band ihre klangliche Bandbreite voll aus, so dass es neben orchestralem Jazz auch Arrangements für unterschiedliche kleine Besetzungen vom Trio bis zum Quintett geben wird. In diesem Sinne: "Jazzy Christmas to Everybody".

WDR Big Band

Leitung: Ansgar Striepens

Live (zeitversetzt) aus dem WDR Funkhaus Köln

Moderation: Nina Heinrichs

Redaktion: Tinka Koch