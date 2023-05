JORIS meets WDR Funkhausorchester

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

2015 startete der im ostwestfälischen Vlotho aufgewachsene Musiker mit seinem Debutalbum "Hoffnungslos Hoffnungsvoll" durch und singt sich seitdem mit erdig-rauer Stimme und nachdenklichen Texten in die Herzen seiner Fans. Sinfonische Frühlingsgefühle im Pop-Gewand. Die Jubelfeier ist uns auch Anlass für einen Rückblick auf großartige Radiokonzerte aus zwei Jahrzehnten. 2004 war die c/o pop als kleiner Lückenfüller der nach Berlin abgewanderten großen POPKOMM-Messe belächelt worden. Die POPKOMM gibt es längst nicht mehr, aber bei der c/o pop sind über die Jahre viele neue Talente entdeckt und internationale Stars aus allen Nischen der Popkultur in Köln präsentiert worden. JORIS, Gesang WDR Funkhausorchester Leitung: Gordon Hamilton

Aufnahme vom 28. April 2023 aus dem WDR Funkhaus, Köln

Moderation: Ilka Geyer

Redaktion: Markus Heuger