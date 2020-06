Acht Brücken - Django Bates: Saluting Sgt. Pepper

Django Bates schreckt bekanntlich vor nichts zurück. Der Multiinstrumentalist, Komponist, Arrangeur und Bandleader ist dabei stets mit Ironie und Ernst bei der Sache. Zum 50. Release-Jubiläum von “Sgt. Pepper“, dem epochalen Studioalbum, mit dem die Beatles in den Rang der Unsterblichkeit gelangten, hatte sich Bates im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Bigband des Hessischen Rundfunks einem Tribute-Projekt verschrieben. Mit von der Partie waren der Gitarrist Stuart Hall und das skandinavische Art-Rock-Trio Eggs Laid By Tigers.

Django Bates, Klavier, Gesang

Stuart Hall, Gitarre, Gesang

Eggs Laid By Tigers

hr Bigband



Aufnahme vom Oktober 2016 aus des Hörfunkstudio des hr, Frankfurt am Main

Moderation: Nina Heinrichs

Redaktion: Tinka Koch