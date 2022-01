Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

Die Cologne Jazzweek feierte die nach Coronapause lang erwartete Premiere im Sommer 2021. Das Festival lieferte und präsentierte hochkarätigen Gäste aus NRW, Deutschland und internationalen Szenen. Darunter die Altsaxofonistin Angelika Niescier, die in ihrem Quintett den britischen Saxofonisten Soweto Kinch dabei hatte, derzeit einer der angesagtesten Musiker der Szene. Posaunist Nils Wogram stellte seine Band Roots 70 mit Streicherbegleitung vor. Eine weitere spannende Begegnung fand zwischen dem südafrikanischen Cellisten Abel Salaocoe und dem Manchester Collective statt. Eine Hommage kam vom Pianisten Pablo Held und Sängerin Norma Winstone. Sie erinnerten an John Taylor. Der britischer Pianist war bis zum Sommer 2007 Professor für Jazz-Piano an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, wo diese Verneigung aber auch weitere Konzerte der Cologne Jazzweek stattfanden.

Nils Wogram Root 70 & Strings

Nils Wogram, trb

Hayden Chisholm, sax

Matt Penman, b

Jochen Rueckert, dr

Gareth Lubbe, viola

Adrian Brendel, cel

Gerdur Gunnarsdottir, viol

Peter Evans "Being and Becoming"

Peter Evans, trp

Joel Ross, vib

Savannah Harris, dr

Nick Jozwiak, b

Pablo Held / Norma Winstone John Taylor Rememberance

Pablo Held, Piano

Norma Winstone, Gesang

Abel Selaocoe + Manchester Collective

Abel Selaocoe, cel, voice

Sidiki Dembele, perc

Alan Keary, b

Rakhi Singh, viol

Simmy Singh, viol

Ruth Gibson, viola

Angelika Niescier Quintett

Angelika Niescier, asax

Soweto Kinch, tsax

Koen Smits, trp

Reza Askari, b

Moritz Baumgärtner,- dr

Aufnahmen vom 28. August, 29. August und 4. September aus dem Stadtgarten und der Hochschule für Musik und Tanz in Köln

Moderation: Nina Heinrichs

Redaktion: Tinka Koch