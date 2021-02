Live aus der Jazzschmiede Düsseldorf: Das Trio Accordion Affairs

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage zum Nachhören bereit.

Die Musik des Trios Accordion Affairs reicht von unterschiedlichsten Musikkulturen bis hin zu Interpretationen von Stücken des Großen Akkordeonisten Richard Galliano oder des Gitarristen John Scofield. Im Mittelpunkt steht dabei der Pianist und Akkordeonist Jörg Siebenhaar. Jahrgang 1970, begann Siebenhaar seinen musikalischen Werdegang in früher Kindheit mit Akkordeon und Kirchenorgel. Später studierte er an der Essener Folkwang-Hochschule. Das Besondere an diesem Projekt ist Siebenhaars Umgang mit zwei Instrumenten gleichzeitig, was die Triodynamik auf wunderbare Weise erweitert. Wir übertragen das Konzert der Accordion Affairs live aus der Jazz-Schmiede Düsseldorf.

Jörg Siebenhaar, Akkordeon und Klavier

Konstantin Wienstroer, Bass

Peter Baumgärtner, Schlagzeug

Live aus der Jazz-Schmiede Düsseldorf

Moderation: Nina Heinrichs

Redaktion: Tinka Koch