Bach aus der Sicht seiner Verehrer im 19. Jahrhundert

Johannes Brahms setzte sich als Sammler, Herausgeber und Interpret intensiv mit Alter Musik auseinander – was auch in seiner Motette "Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen" unüberhörbar ist. Bei der Neubelebung Alter Musik im 19. Jahrhundert standen Kompositionen Johann Sebastian Bachs im Zentrum. Auch Brahms hat sich eingehend mit Bachs Musik beschäftigt und an deren Aufführung als Pianist und Organist mitgewirkt. So zum Beispiel an Bachs Doppelkonzert C-Dur, das Brahms zusammen mit Clara Schumann 1861 in Hamburg aufführte. Um dem Klang dieser Interpretationen näherzukommen, wird das Cembalo nicht durch einen modernen Konzertflügel ersetzt, sondern durch den zu Brahms' Zeiten üblichen Hammerflügel. Nicht nur Johannes Brahms war ein glühender Verehrer Bachs, auch sein Freund Heinrich von Herzogenberg hat sich intensiv mit dessen Musik auseinandergesetzt und in Leipzig den bis heute bestehenden Bach-Verein gegründet.

Johann Sebastian Bach

Konzert C-Dur für 2 Cembali und Streicher BWV 1061

Johannes Brahms

"Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen" op. 74,1

Heinrich von Herzogenberg

Lieder op. 31 Lieder op. 97

Johann Sebastian Bach

Konzert d-Moll für 3 Cembali und Streicher BWV 1063

Heinrich von Herzogenberg

Psalm 116 op. 34

Johann Sebastian Bach

"Christ lag in Todesbanden" BWV 4

(Bearbeitung: Johannes Brahms)

Wilhelm Wilms

"Drie geestelyke Liederen"

Neuzeitliche Erstaufführung

Tobias Koch, Hammerflügel

Danae Dörken, Hammerflügel

Kiveli Dörken, Hammerflügel

Veronika Winter, Sopran

Julie Comparini, Alt

Simon Bode, Tenor

Matthias Vieweg, Bariton

Rheinische Kantorei

Das Kleine Konzert

Leitung: Hermann Max

Aufnahme vom 24. September 2022 aus der Klosterbasilika Knechtsteden

Moderation: Johannes Zink

Redaktion: Richard Lorber