Jazz-Größen und Neuentdeckungen in Münster

Zur Eröffnung des Festivals am 6. Januar 2023 gibt es im Großen Haus eine Deutschlandpremiere. Die britische Bandleaderin und Trompeterin Laura Jurd präsentiert sich mit Kornett und Klavier als Teil ihres neuen Sextetts "The Big Friendly Album". Neu ist auch das Hal Trio. Es bringt mit dem niederländischen Schlagzeuger Han Bennink, der Berliner Pianistin Aki Takase und dem französischen Saxofonisten Louis Sclavis drei der ganz großen Figuren des zeitgenössischen europäischen Jazz zusammen. Zu den Neuentdeckungen gehört in diesem Jahr die 24-jährige Mundharmonikaspielerin Ariel Bart. Die aus Israel stammende Musikerin ist mit ihrem Trio zu Gast. Zum Abschluss des ersten Festivaltages sorgt das Trio um den österreichischen Trompeter Mario Rom für unbändige Energie.