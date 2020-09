WDR Big Band: Birth of a Bird – 100 Jahre Charlie Parker

Das Konzert steht Ihnen nach der Sendung 30 Tage zum Nachhören zur Verfügung

Er gilt nicht nur als „Erfinder“ und genialer Interpret des Bebop, einer Ausrichtung des Jazz, die in den 1940er Jahren in New York entstand, sondern auch als einer der größten Jazzmusiker aller Zeiten. Zusammen mit seinem kongenialen Partner jener Jahre, dem Trompeter Dizzy Gillespie, hat Charlie Parker den Bebop zu seiner stilistischen Vollendung geführt. Im März 1955 verstarb Parker viel zu früh an seiner Drogen- und Alkoholsucht.

Aus Anlass des 100. Geburtstages dieses Ausnahmemusikers und Komponisten präsentiert die WDR Big Band unter der Leitung von Michael Abene, der auch die Arrangements für dieses Projekt schrieb, das Programm „Birth of a Bird“. Speziell für dieses Konzert ausgewählte Parker-Titel (die längst zu den Jazz-Klassikern zählen) wie z.B. „Ornithology“, „Scrapple From The Apple“, „My Little Suede Shoes“ oder die „Yardbird Suite“ werden in dieser Form zum ersten Mal gespielt. Neben Johan Hörlén, dem 1. Altsaxofonisten der WDR Big Band, steht insbesondere der 33-jährige italienische Altsaxofonist Luigi Grasso im Fokus.



WDR Big Band

Johan Hörlén (Saxofon)

Luigi Grasso (Saxofon)

Michael Abene (Komposition, Arrangement)

Jörg Achim Keller (Leitung)



Aufnahme vom 5. September 2020 aus der Kölner Philharmonie

Moderation: Nina Heinrichs

Redaktion: Tinka Koch