Jazz aus NRW

Das von den beiden Komponistinnen Christina Fuchs und Caroline Thon geleitete Fuchsthone Orchestra überrascht immer wieder mit neuen Konzepten. Bei den 31. Jazztagen Dortmund präsentierten die beiden am 15. November 2024 mit ihrem 20-köpfigen Ensemble das Programm „reloaded #6“. Bei dieser Kooperation mit der Berliner Medien-Künstlerin Claudia Schmitz handelt es sich um ein Wechselspiel zwischen akustischer und visueller Improvisation.

Die Songs des Singer-Songwriter-Gespanns Annie Lennox und Dave Stewart standen im Mittelpunkt des Programms, das das Trio Sabako im Medienzentrum Ratingen präsentierte. Dort zeigten der Pianist Martin Sasse, die Bassistin und Sängerin Kristin Korb und der Drummer Peter Baumgärtner, wie gut solch berühmten Songs wie „Sweet dreams“ oder „Sisters are doing it for themselves“ auch im Jazzkontext funktionieren.

Das Jugendjazzorchester NRW ist das älteste Landesjugendjazzorchester in Deutschland. 1975 ist es gegründet worden. Dieses Spitzenensemble der jungen nordrhein-westfälischen Jazzszene ist am 16. November 2024 im Kulturzentrum Immanuel in Wuppertal mit dem Sänger Tom Gaebel aufgetreten. Ende der 90er Jahre gehörte er selbst zum JJO NRW, damals noch als Posaunist.

Fuchsthone Orchestra

Konzertaufnahme vom 15.11.2024 aus dem Domicil, Dortmund

Sabako

Konzertaufnahme vom 01.12.2024 aus dem Medienzentrum, Ratingen

Jugendjazzorchester NRW

Konzertaufnahme aus dem Kulturzentrum Immanuel, Wuppertal

Moderation: Thomas Mau

Redaktion: Jörg Heyd