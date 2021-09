BBC Last Night of the Proms mit dem WDR Funkhausorchester

Tradition verbindet! WDR 3 lädt auch in diesem Jahr zu einem Public viewing der BBC Last Night of the Proms ein. Leider ist unser Kartenkontingent bereits ausgeschöpft und Sie können keine Karten mehr bestellen. Aber dabei sein können Sie trotzdem! Das ARD Radiofestival auf WDR 3 sendet die BBC-Übertragung live ab 20:04 Uhr aus der Royal Albert Music Hall.

Und damit es so richtig schön wird, stimmt das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Frank Strobl schon ab 18:04 Uhr mit einem Live-Konzert auf die große Klassik-Party ein.

Das WDR Funkhausorchester leitet mit diesem Programm den Abend ein:

Michael Kamen - Robin Hood Suite

Georg Friedrich Händel - Ankunft der Königin von Saba

Beatles - Blackbird

Sergei Prokofjev - Ouvertüre über hebräische Themen op 34a

Queen - Bohemian Rhapsody

Elton John - Your Song

Ethel Smyth - Konzert für Violine, Horn und Orchester 1. Satz

Felix Mendelssohn-Bartholdy - Ein Sommernachtstraum Ouvertüre

Stephen Warbeck - Suite aus "Shakespeare in Love"

WDR Funkhausorchester

Leitung: Frank Strobl

Moderation: Jörg Lengersdorf