Musik der Zeit [7] Acht Brücken – Mana

Es gibt Momente, da entsteht aus Alltäglichem Kunst – zum Beispiel bei der Müllabfuhr, wenn sich die “Geräusche vom hydraulischen Auffahren und Aufklappen der hinteren Luke und dann, während das Fahrzeug offen war, der Sound einer – meist erschreckend reinen - großen Terz, die plötzlich in ganz tiefe Frequenzbereiche zusammensackte“, so in Gerhard Stäblers Gedächtnis prägen, dass er daraus ein Werk für Orchester macht. Ganz anders wirkt sich der Alltag bei dem Wahlfranzosen Georges Aperghis aus, der mit Künstlern aus verschiedensten Sparten zusammenarbeitet und diese Vielfalt selbstverständlich in seine Werke einarbeitet. Dass dann ein Perkussionist auch seine Stimme ins Spiel bringt, ist da nur logisch. Christophe Bertrand dagegen macht sich in seinem ersten Orchesterstück „Mana“ auf die Suche nach der gemeinsamen Lust am Spiel und kollektiver Ekstase.

Georges Aperghis

le corps à corps (1978) für einen Perkussionisten und seine Zarb

Christophe Bertrand

Mana (2004) für 75 Musiker DE

Georges Aperghis

Graffitis (1981) für einen Schlagzeuger

Gerhard Stäbler

Den Müllfahrern von San Francisco (1989/2019) für Orchester Kompositionsauftrag des WDR UA

GeorgesAperghis

Etudes pour orchestre 4-6 (2012-14)

Christian Dierstein - Perkussion

WDR Sinfonieorchester, Leitung: Brad Lubman

19:00 Einführung mit Georges Aperghis und Gerhard Stäbler

Live aus der Kölner Philharmonie

Moderation: Michael Struck-Schloen

Redaktion: Harry Vogt