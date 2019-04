Acht Brücken | Musik für Köln - Live Eröffnungskonzert: Die Hamletmaschine

"Ich habe zwei Jahre lang mit Heiner Müllers Text gelebt, geatmet und darüber nachgedacht. Ich hatte den Plan, eine Art Messe für das Ende des 20. Jahrhunderts zu schreiben", sagt der Komponist Georges Aperghis über sein opus magnum "Die Hamletmaschine". Der Dramatiker schlägt Bögen von Shakespeare zurück in die Antike und vorwärts in die DDR seiner Zeit, also der 70er Jahre. Er spricht dabei allgemein existenzielle Fragen ebenso an wie die problematische Position des Künstlers in der Welt. Für Aperghis war die Begegnung mit dem Werk geradezu eine Offenbarung: "Alles, was ich sagen wollte, war da!" In seiner musikalischen Umsetzung war es ihm wichtig, die Direktheit des Textes nicht aufzuweichen oder zu verwässern und seine kraftvolle Wucht zu bewahren.

Georges Aperghis

"Die Hamletmaschine – Oratorio" für fünf Solisten, gemischten Chor und 16 Musiker



Sarah Aristidou, Sopran

Holger Falk, Bariton

Romain Bischoff, Bariton

Geneviève Strosser, Viola

Christian Dierstein, Schlagzeug

SWR Vokalensemble

Asko|Schönberg

Leitung: Bas Wiegers

Live aus der Kölner Philharmonie

Parallele Ausstrahlung in Dolby Digital 5.1 Surround-Sound

Moderation: Wibke Gerking

Redaktion: Werner Wittersheim