Christian Tetzlaff zu Gast im WDR 3 Klassik Forum

Christian Tetzlaff ist seit Jahren einer der gefragtesten Geiger und spannendsten Musiker der Klassikwelt. Im Mai 2015 schrieb The Guardian nach seinem Beethoven-Violinkonzert mit dem London Symphony Orchestra unter Daniel Harding: "The greatest performance of the work I’ve ever heard".

Christian Tetzlaff

Konzerte mit ihm werden oft zu einer existenziellen Erfahrung für Interpret und Publikum gleichermaßen, altvertraute Stücke erscheinen plötzlich in völlig neuem Licht. Daneben lenkt er den Blick immer wieder auf vergessene Meisterwerke und versucht, gehaltvolle neue Werke zu etablieren.

Carolin Pirich

Für das Klassik Forum am 3. April hat Christian Tetzlaff persönlich Werke ausgewählt, die ihm besonders viel bedeuten – darunter so unterschiedliche Musiken wie Ludwig van Beethovens Große Fuge oder die Valse bavaroise von Jörg Widmann. WDR3-Klassik-Forum-Moderatorin Carolin Pirich spricht mit Christian Tetzlaff über Hintergründe und zentrale musikalische Erlebnisse. Freuen Sie sich auf eine spannende Reise durch Christian Tetzlaffs Musikauswahl!