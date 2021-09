Jom Kippur und jüdisches Leben in Deutschland

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Konstantin der Große war von 303 bis 337 römischer Kaiser.

Köln, im Jahr 321: Aus diesem Jahr stammt das älteste Dokument für jüdisches Leben in dem Gebiet, das heute Deutschland heißt. Damals gehörte Köln zum römischen Reich. Kaiser Konstantin regierte. Mit einem Erlass gab er die Erlaubnis, Juden in die Stadtrat zu berufen. Der Erlass ist nur noch in einer einzigen handschriftlichen Überlieferung vorhanden, die in der Bibliotheca Vaticana liegt um im Moment in Köln zu sehen ist. Ohne diese Abschrift gäbe es keine Quellen über das jüdische Leben im römischen Deutschland, sagt Werner Eck, Professor für Alte Geschichte an der Universität Köln.

Er kritisiert, dass der Inhalt des Erlasses oft ungenau widergegeben werde. Es ging den Stadträten damals nicht um Beteiligung und Gleichstellung. Sie wollten wissen, ob sie Juden zwingen konnten, Mitglied im Stadtrat zu werden, so Eck.