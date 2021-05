Fr. 30. April | mit Babette Michel | Johanna Summer, Edi Nulz, Vijay Iyer

Drummer‘s song

Vijay Iyer

Se la mia morte brami

Tilo Weber Four Fauns

354 Grad

The Great Harry Hillman

Sitcommander Otto

Edi Nulz

Knecht Ruprecht / Träumerei

Johanna Summer

Musique pour film

Francois Bourassa

Tipsy

Code Quartet

Fönsterrutorna

Elifantree

La nuit du Sanglier

This is pan

Third Eye

This is pan

Movement 7

Floating Points / Pharao Sanders & LSO

Another Land

Dave Holland

Hast Hustle II

Cymin Samawatie, Ketan Bhatti, Trickster Orchestra

Keske

Cymin Samawatie, Ketan Bhatti, Trickster Orchestra

Tounsibuurg

Cymin Samawatie, Ketan Bhatti, Trickster Orchestra

Moderation: Babette Michel

Redaktion: Tinka Koch