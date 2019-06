WDR 3 Jazz & World: Die Woche mit Nina Heinrichs

Am Dienstag laden wir ein zu einer Reise durch Europa: mit Stationen in Portugal und Spanien sowie Besuchen der Metropolen Paris, London, Dublin oder Amsterdam.



Seit geraumer Zeit sind jüngere Jazzmusiker aus Israel international ungemein erfolgreich. Grund genug, am Mittwochabend ein Schlaglicht auf diese umtriebige Szene zu werfen.



Der Donnerstag steht dann ganz in der Vorbereitung auf das kommende Pfingstwochenende, wenn sich in Moers einmal mehr die Crème de la Crème der aktuellen Musik trifft: zum viertägigen moers festival.



Am Freitag geht es noch mal auf Reisen – diesmal rund um das Mittelmeer: mit Musik von Yasmine Hamdan, Natascha Atlas, Shalosh und Sokratis Sinopoulos.



Und am Samstag sendet WDR 3 ab 20:04 Uhr vier Stunden lang Konzerte vom moers festival: u.a. den Auftritt von Dell/Brecht/Lillinger/Westergaard.

Unsere Newsletter-Themen für die Woche vom 03. Juni - 08. Juni 2019

Soundforschung im Turbomodus - die Altsaxofonistin Angelika Niescier

Dieser kraftvolle, sonore Sound auf dem Altsaxofon, schnörkellos und zupackend - man erkennt sie sofort, die Altsaxofonistin Angelika Niescier. Man erkennt diese Gradlinigkeit, wie sie schnurstracks ins ungewiss kalte Wasser der Improvisation springt. Diese Konsequenz, wie sie im Austausch mit ihren Spielpartnern ihre musikalischen Ideen immer noch ein Stückchen weiter dreht, bis die Töne sich verdichten wie zu einem schillernden Diamanten. Die Experimentierfreude, mit der sie sich immer wieder neue Spielpartner und Anregungen sucht und sich selbst und das „Juste-milieu“ des Jazz immer wieder neu herausfordert.



Angelika Niescier, 1970 in Szczecin in Polen geboren, später in Deutschland aufgewachsen, an der Folkwanghochschule in Essen ausgebildet und in Köln zu musikalischer Reife gekommen, ist eine Forscherin, spezialisiert darauf, Reibungen aufzuspüren und die entstehende Wärme ins Angenehme zu drehen. Es sind inspirierende Begegnungen, die sie sucht, Begegnungen, auch jenseits der engeren Sphären des Jazz. Begegnungen in einer urbanen Kunst der Gegenwart.