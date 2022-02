Die Frauen, die Augustin lieben, heißen Rutha und Marie. Sie hängen beide an Augustin und buhlen abwechselnd um seine Liebe. Je schlechter er sie behandelt, je mehr strengen sie sich an, und je mehr scheinen sie ihn zu lieben. Dann lernt Rutha in einer Kneipe den schönen Jakob kennen und will etwas ändern. Was beide nicht wissen: Jakob ist eigentlich nach Wien gekommen, um sich um Marie zu kümmern.