Das radikalste feministische Manifest weltweit

"SCUM", so der Titel des Manifests von Radikalfeministin Valerie Jean Solanas, bedeutet einerseits so viel wie "Abschaum" und ist andererseits die Abkürzung für "Society for cutting up men" - "Gesellschaft zur Vernichtung von Männern": Solanas Schrift ist eine durchdachte und schlagfertige Hasstirade auf das männliche Geschlecht. Doch bekannt wurde Solanas erst durch ihr Attentat auf Andy Warhol.