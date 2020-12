Diese - fiktive - akademische Institution erforscht das Scheitern in Theorie und Praxis und untersucht es auf seine subversiven Potentiale hin. Es gilt, Plädoyer zu ergreifen für das Nutzlose, Negative und Dysfunktionale. Ob beim aktiven Abfucken in einem Betriebspraktikum oder bei der Arbeit als Verzieher in der Uni-Kita "Larifari", hinter allem steht die Frage: Wie mache ich aus einer Workforce eine Un-Workforce? Zu Wort kommen unter anderem Studierende, Dozent*innen, ein Pädagoge und die Dekanin der Universität des Scheiterns.

Mit Lena Heiss, Juno Meinecke, Elena Weihe, Amina Gusner, Moritz Geiser, Martin Raack, Nora Weinelt, Milena Michalek, Patrick Rohkegel, Johanna Wolff und Oliver Brod

Von Moritz Geiser

Regie: Moritz Geiser

Produktion: Autorenproduktion/Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin 2020 / 20'05



Ausstrahlung: 3. Dezember 2020

